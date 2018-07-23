Ученые Индианы сняли на видео испытания самого быстрого двигателя

Американские ученые университета Пердью в Индиане протестировали самый быстрый двигатель в мире – наночастицу диоксида кремния в форме гантели, которая вращается в вакууме со скоростью более 60 миллиардов оборотов в минуту. Об этом передает "Российская газета".
Самый быстрый в мире ротор диаметром 170 нанометров поместили в высокий вакуум. Под воздействием оптической ловушки из лазерного луча частицу начинает парить в центре камеры. При линейной поляризации светового пучка "гантель" вибрирует, при круговой – вращается со скоростью, которая в сто тысяч раз превышает быстроту сверла стоматолога.
"Это устройство имеет множество применений. К примеру, в материаловедении. При помощи ротора можно исследовать действия различных веществ в экстремальных условиях", – сообщил руководитель группы ученых, ассистент профессора физики и астрономии, электротехники и вычислительной техники Тонгчан Ли.
По словам исследователя, в будущем наноротор станут применять в изучении квантовой механики и свойств вакуума.
Такие крутильные весы используют с XVIII века для измерения слабых сил и моментов. С его помощью был открыт закон Кулона и измерены гравитационная постоянная и плотность Земли.
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