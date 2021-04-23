Новая череда вспышек произошла на Солнце

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Вспышки на Солнце продолжаются третий день подряд. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук.

Отмечается, что 22 апреля произошло 11 вспышек класса С и выше, 23 апреля – три. Сейчас индекс вспышечной активности достиг оранжевого уровня. По прогнозу ученых, 25 апреля с вероятностью 40% на Солнце произойдет магнитная буря.

Классификация вспышек основана на их мощности. Существует 5 категорий: A, B, C, M и X. Облака плазмы, выбрасываемые во время вспышек, через два – три дня вызывают на Земле магнитную бурю.

Ранее сотрудники лаборатории предупредили о надвигающихся магнитных бурях. Согласно прогнозу, они произойдут 13 и 14 мая.