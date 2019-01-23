С ног на голову: климатическая бомба изменит распределение воды на Земле

Ученые выяснили, что глобальное потепление воздействует не только на наземные, но и на грунтовые воды, пишет "Вечерняя Москва". Через сотни лет это может привести к очень серьезным последствиям, считают специалисты.
По словам экспертов, под землей находятся крупнейшие запасы пресной воды на Земле. Пополняются они благодаря атмосферным осадкам, поэтому сильно зависят от климата и состояния поверхностных вод. Если количество осадков изменится, 50% подземных вод будут пополняться в новом режиме, пояснили исследователи.
По мнению ученых, в ближайшем будущем в связи с глобальным потеплением некоторые регионы планеты станут более влажными, а другие – более засушливыми. При этом в ряде регионов климатические изменения проявят себя еще очень нескоро – через несколько тысяч лет.
Такие долгосрочные эффекты необходимо принимать во внимание при разработке стратегии пользования водными ресурсами, подчеркнули ученые. В качестве примера они привели источники пресной воды под пустыней Сахара, которые до сих пор испытывают последствия климатических изменений, случившихся десять тысяч лет назад.
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