Ученые спрогнозировали проблемы для Петербурга из-за таяния ледников

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Таяние ледников Антарктиды может спровоцировать проблемы с уровнем воды для Санкт-Петербурга. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин, передает РИА Новости.

По словам специалиста, процесс уже давно происходил в горных районах Антарктиды и в Гренландии. Сейчас процесс затронул и основную территорию континента.

"Если Антарктида потеряет небольшую часть своего льда, то уровень моря вырастет на метр, на два метра... К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы", – заявил Екайкин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кроме того, ученый обратил внимание на опасность процесса таяния льдов для островных государств. Рано или поздно их обитателям потребуется переселяться, чтобы выжить.

Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис ранее сообщила, что площадь арктического морского льда достигла своего минимального годового значения. Эксперты подтвердили, что она снизилась до 3,74 миллиона квадратных километров.

