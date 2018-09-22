Япония запустила космический корабль к МКС

Фото: Zuma\TASS\NASA

Япония успешно запустили ракету Н-IIВ с космическим грузовиком "Конотори-7" на борту. Запуск транслировался на сайте аэрокосмического агентства JAXA.

Ранее его переносили несколько раз по техническим причинам. 22 сентября ракета успешно стартовала с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

"Конотори-7" доставит на МКС капсулу для спуска на Землю результатов экспериментов. Перед этим ее проверят на устойчивость к нагрузкам при прохождении в твердых слоях атмосферы и способность безопасно доставить груз из космоса.

Кроме того, грузовик везет батареи и экспериментальный набор из двух малых спутников STARS-Me. Они станут первым шагом к осуществлению проекта строительства космического лифта.

Как сообщалось ранее, разработанный японцами подъемник – это система для подъема грузов и людей на орбиту в специальных кабинах или контейнерах. Они будут перемещаться вдоль троса, протянутого в космос.