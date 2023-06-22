SpaceX вывела на орбиту группу из 47 интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 47 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает пресс-служба компании-разработчика SpaceX.

Запуск проводили со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Это произошло в 00:19 по Тихоокеанскому времени США (10:19 по московскому времени).

Это уже 90-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 21-й с начала 2023 года. На сегодняшний день SpaceX вывела на орбиту уже более 4,6 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,3 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В мае ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom.

Командиром корабля стала экс-астронавт NASA Пегги Уитсон. Вместе с ней на МКС прибыли предприниматель и автогонщик Джон Шоффнер, а также два астронавта из Саудовской Аравии – Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.

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