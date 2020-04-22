Как искусственный интеллект поможет в борьбе с COVID-19

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Росздравнадзор зарегистрировал первый в России медицинский искусственный интеллект, сообщает сайт "Аргументы и факты". Систему опробовали в больницах трех регионов.
Алгоритмы машинного обучения применяются в медицине давно. Они помогают медикам ставить диагнозы, распознавать у больных опухоли и предсказывать инфекционные вспышки.
Врачи надеются, что в условиях распространения коронавируса искусственный интеллект сможет найти от него лекарство.
Все чаще в СМИ появляются сообщения о том, что машинный алгоритм подобрал формулу препарата против COVID-19. В частности, в Британии искусственный интеллект обнаружил, что лекарство, применяемое для лечения ревматоидного артрита, может быть эффективно и при коронавирусе. Для подтверждения этой теории нужны клинические испытания.
Кроме того, нейросеть предсказала вспышку вируса еще в конце декабря. Так, в Канаде программа Bluedot отметила случаи "необычной пневмонии" в китайском Ухане и предупредила об эпидемии, указав города, куда вирус отправится дальше. ВОЗ при этом об обнаружении нового коронавируса объявила лишь спустя девять дней.
Нейросети помогают в диагностике рака, кроме того, они подсказывают врачам тактику и план лечения и позволяют оценивать работу медперсонала, что пригодится менеджерам и руководителям клиник.
В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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