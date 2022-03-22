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Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), лауреат Ленинской премии Константин Кешишев умер в Москве, сообщает ТАСС. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Кешишев окончил факультет общей и прикладной физики Московского физико-технического института. Он занимался физикой низких температур, сверхпроводимостью и техникой физического эксперимента.

В частности, он открыл волны плавления-кристаллизации в гелии и явление квантовой кристаллизации. В 1986 году его удостоили Ленинской премии.