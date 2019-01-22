Ученые предрекли Земле глобальные засухи

Ученые предупредили, что в ближайшие 100 лет население Земли может столкнуться с острым дефицитом пресной воды. Глобальное потепление влияет как на поверхностные, так и на грунтовые воды. Во втором случае катастрофический эффект проявится спустя несколько десятилетий, пишет "Мир 24".
По словам специалистов, для питья и в сельском хозяйстве подземные источники воды используют примерно два миллиарда человек. Пополняются эти водные запасы за счет осадков, впоследствии питая реки и озера. Однако этот баланс может нарушиться, ведь население Земли растет и запасы грунтовых вод постепенно истощаются. В Джакарте, например, из-за этого даже начала проседать земля, пояснили ученые.
Чтобы спрогнозировать, как климатические изменения отразятся на запасах подземных вод, исследователи создали компьютерную модель. С ее помощью они выяснили, что в ближайшее столетие только 50% подземных водоемов сохранят свой объем. Остальные же начнут иссякать, что усугубит нехватку воды в засушливых регионах планеты. Кроме того, вслед за грунтовыми водами начнут мелеть и водоемы на поверхности Земли: реки, озера и болота, напомнили ученые.
В настоящее время дефицит пресной воды уже ощущается в целом ряде стран. В их числе – Индия, Эфиопия, Китай, Индонезия, а также Пакистан и Танзания. А к 2050 году с этой проблемой столкнется половина человечества, считают исследователи.
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