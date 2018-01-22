Мужчины вымрут через 4,5 миллиона лет – ученые

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Мужская хромосома не способна бороться с мутациями, что, в конечном итоге, приведет к ее исчезновению. К такому выводу пришел британский генетик из Кентского университета Даррен Гриффин.
Как полагает ученый, хромосома, которая содержит ген, ответственный за развитие мужских половых признаков, исчезнет через 4,5 миллиона лет, сообщают "Аргументы недели".
Уязвимость Y-хромосомы заключается в том, что она присутствуют в виде единственной копии, переданной от отца к сыну. Поэтому они не могут подвергаться генетической рекомбинации, "перетасовке" генов, которые происходят в каждом поколении. Со временем "мужской" набор обречен "выпасть" из генома.
Однако хромосома сопротивляется, вырабатывая механизмы, способные замедлить вырождение. В частности, в ней появляется несколько копий генов, которые отвечают за формирование мужских признаков.
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