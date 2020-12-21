Профессор математики показал, как "научно" разрезать праздничный пирог

11:24
Фото: depositphotos/Miuda
Британский профессор математики из Университета Бата показал, как "научно" разрезать праздничный пирог, сообщает "Мир 24". Он предложил трюк, показанный сэром Фрэнсисом Гальтоном в 1906 году.
Согласно этому методу, первый срез пирога должен быть сделан прямо посередине, а не клином сбоку. Когда ломтики будут взяты из середины пирога, остальные можно сдвинуть вместе, чтобы удержать мягкость и свежесть пирога.
Каждый последующий кусочек надо брать под прямым углом к последнему, сохраняя округлые пропорции пирога.
По словам профессора, общий подход к справедливому разделению пирога между двумя людьми – это подход "вы режете, я выбираю". Он объясняет, что тот, кто нарезает, тот делает все возможное, чтобы разделить пирог пополам, но другой человек выбирает, какой кусок взять.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско дала совет, как избавиться от привычки есть фастфуд.
"Доктор 24": диеты
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