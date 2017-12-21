NASA определило новые цели по изучению космоса в 2020-х годах

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Американское космическое агентство NASA определилось с концепциями роботизированных миссий для изучения космоса в середине 2020-х годов.

Решено доставить на Землю образец вещества кометы и отправить летательный аппарат на крупнейший спутник Сатурна Титан, сообщает "Газета.ру".

Первую миссию под названием CAESAR разработали в Корнеллском университете. Вещество планируют собрать с кометы Чурюмова-Герасименко. А на Титан создатели миссии Dragonfly предполагают отправить летающий в атмосфере дрон. Аппарат изучит химический состав объекта и оценят возможность существования жизни.

Сотрудники NASA выбирали лучших среди 12 проектов, которые были представлены в апреле в рамках программы New Frontiers. Победители получат финансирование за счет агентства. Весной 2019 года NASA предстоит выбрать одного из них.

Ранее американские ученые обнаружили уникальную планетарную систему, которая напоминает по своему строению Солнечную.