Кристина Асмус станет Нейросетью в новогоднем шоу от создателей WOW!HOW?

Фото: предоставлено организаторами

Новогоднее шоу "Путешествие на СеРверный полюс" состоится с 20 декабря по 6 января в Большом зале Российской академии наук. Создатели фестиваля науки WOW!HOW? обещают, что спектакль станет самым зрелищным и ярким за всю историю существования "научной елки".

Одно из главных новогодних представлений страны расскажет историю о том, как Дед Мороз и Снегурочка научились за одну ночь поздравлять детей всего мира и вручать им подарки. Для такой непосильной задачи Дед Мороз разработал настоящий искусственный интеллект по имени Нейросеть. Специально для исполнения этой роли была приглашена Кристина Асмус.

"Я много раз участвовала в детских представлениях, но в таком качестве – никогда", – рассказывает актриса. – "СеРверный полюс" – спектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране без прямого взаимодействия с партнерами. У нас уже состоялась съемка, и это был совершенно новый опыт для меня. Это и не совсем театр, и не совсем кино. Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я все время смотрела в камеру и общалась с группой на слух. Также для этого проекта был разработан образ искусственного интеллекта с голубыми волосами, аквагримом и линзами для глаз. Мне очень интересно, что в итоге получится. Уже жду не дождусь премьеры, на которую обязательно приду со всей своей семьей".

Для создания фантастической атмосферы представления были сделаны уникальные многоуровневые декорации и проекционные экраны с анимацией мирового уровня. Сценографы использовали более 250 единиц свето-, видео- и аудиооборудования на одной площадке. Также в шоу будут показаны научные демонстрации WOW!HOW?, включающие механические, химические, оптические и электрические опыты. А для любителей новейших разработок в спектакль будут включены номера с дронами и другими высокотехнологичными аппаратами.

Перед началом главного шоу на нескольких этажах РАН гостей ждут интерактивные развлечения, мастер-классы и многое другое. А после спектакля и интерактивных игр маленькие зрители смогут получить научные новогодние подарки. В подарок входят настоящая катушка Тесла и конфеты от лучших российских производителей. С помощью этого научного набора дети узнают, как работает трансформатор, зачем нужны транзисторы и почему 1000 вольт могут быть безопасными для человека.