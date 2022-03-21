Британские ученые собрали образ самого скучного человека в мире

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Британские ученые нашли самого скучного человека в мире. Для этого они опросили 500 добровольцев, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.

Доктор Вейнанд Ван Тилбург рассказал, что решил изучить этот вопрос, так как люди мыслят стереотипно при употреблении слова "скучный". По его словам, из-за этого многие стараются избежать общения с каким-то человеком.

В ходе эксперимента ученые составили топ-5 самых скучных профессий, среди которых оказались аналитик данных, бухгалтер, страховщик, уборщик и банкир.

Специалисты составили собирательный образ самого скучного человека в мире. Им оказался религиозный эксперт по вводу данных, который живет в городе и любит смотреть телевизор.

Ранее ученые из Института биологических исследований Солка (США) опубликовали статью, в которой рассказали, что им удалось обратить вспять процесс старения у лабораторных мышей. Лаборатория Хуана Карлоса Бельмонте проводила эксперименты над мышами среднего и пожилого возраста. Одна группа подопытных получала регулярные дозы "факторов Яманаки" с 15-месячного до 22-месячного возраста (это примерно соответствует возрасту от 50 до 70 лет у людей).

