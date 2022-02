Сэмвелл Тарли смоделировал климат "Игры престолов"

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Ученые создали компьютерную модель, объясняющую климат мира "Игры престолов". Авторы не только смогли узнать, что определяет погодные условия Вестероса, но и спрогнозировать его будущие изменения.

Зима и лето в мире сериала могут длиться годами и даже десятилетиями. Климатологи из университета Бристоля провели исследование с помощью компьютерного моделирования. Работа за авторством Сэмвелла Тарли из Цитадели опубликована в первом номере нерецензируемого журнала Philosophical Transactions of the Royal Society of King’s Landing. Статья доступна не только на английском языке, но и на искусственно созданных – дотракийском и валирийском.

Объяснить смену сезонов ученые предложили расположением планеты относительно Солнца: одна ее сторона постоянно ближе к звезде, кроме того небесное тело меняет свою ось вращения. Это приводит к нерегулярной смене сезонов.

Модель определила карту температуры и количества осадков в выдуманном мире. Рассчитана и сила ветра, его направление. Благодаря этому удалось объяснить, почему в некоторых частях мира преобладает влажный и холодный климат, а в некоторых – наоборот, сухой и жаркий.

Климатологи смогли провести аналогию между зонами мира "Игры престолов" и регионами планеты Земля. Например, климат у Стены похож на условия в Лапландии, а Кастерли Рок похож на город Чанша в Китае или Хьюстон.

Ученые также смогли смоделировать изменения климата при увеличении выброса в атмосферу парниковых газов. Удвоение их содержания привело бы к подъему уровня моря до 10 метров и повышению средней температуры планеты на 2,1 градуса Цельсия. При этом частично затонули бы некоторые портовые города.

Авторы работы отмечают, что проведенное исследование подтвердило возможность использования современных климатических моделей для моделирования не только изменений климата на Земле, но и на других планетах.

