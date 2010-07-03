Обнаружили следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 миллионов лет назад

11:57
11:57
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Фото: depositphotos/egal
Специалисты Аризонского университета обнаружили оплавленные и слаборадиоактивные куски породы, образовавшиеся 35 миллионов лет назад при падении крупного метеорита в Атлантический океан. Их нашли при исследовании образцов, которые подняты со дна в северо-востоку от Чесапикского залива, сообщает News.ru.
Поверхность образцов деформирована. Ученые говорят, что деформация возникла при мощном катаклизме. Очередным доказательством этому стал ураново-ториево-гелиевый анализ фрагментов породы, который и подтвердил их возраст.
Метеорит врезался в плотные слои атмосферы Земли на скорости около 60 километров в секунду. Он упал в районе, который через миллион лет стал восточным побережьем Америки.
Сила удара была такова, что коренные породы в месте падения подверглись разрушению на глубину восемь километров. В атмосферу выбросилось огромное количество пыли и обломков, которые впоследствии осели на площади около 10 миллионов квадратных километров – от современного штата Массачусетс до острова Барбадос.
Ранее ученые Университета Кертина (Австралия) доказали внеземное происхождение стекла, из которого был изготовлен нагрудный амулет Тутанхамона. Они изучили частицы циркона, образовавшиеся 29 миллионов лет назад в Западном Египте. Материал сохранил следы минерала рейдита, который образуется под воздействием высокого давления в результате падения метеорита.
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