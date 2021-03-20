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Технологии

20 марта, 19:54

Рогозин подтвердил перенос пуска ракеты "Союз-2.1а" на понедельник

наука технологии

Фото: пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин подтвердил перенос пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам специалиста, ракету направят на орбиту в понедельник, 22 марта.

Ранее, 20 марта, на Байконуре, состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а". Решение о переносе пуска было принято именно в ходе этих обсуждений.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" изначально перенесли из-за выявленной при подготовке неисправности. Сообщалось, что специалисты выявили скачок напряжения.

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