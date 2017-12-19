Ученые нашли доказательства существования более древней жизни на Земле

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Исследователи из США нашли доказательства того, что жизнь на Земле существовала более 3,5 миллиардов лет назад. Подтверждением этой гипотезы ученые считают окаменелости из Западной Австралии. Предполагается, что жизнь появилась сразу же после стабилизации земной коры.
Ученые использовали масс-спектрометрию вторичных ионов для анализа соотношения атомов углерода-12 и углерода-13 в образцах австралийских горных пород. Их возраст составляет более 3,5 миллиарда лет. В одном из образцов нашли микроскопические окаменелости со следами останков разных живых организмов. Часть из них были фототрофами – получали энергию от солнца, а другие – ближе к археям, производящим метан. Еще одни, возможно, являлись гамма-протеобактерями, потребляющими метан, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Если выводы исследователей верны, то более чем 3,5 миллиарда лет назад на планете уже существовала целая экосистема, которая не могла зародиться мгновенно. Следовательно, самый первый живой организм возник заметно раньше этой даты. Ранее ученые полагали, что миллиарды лет назад жизнь на Земле была сравнительно простой, а существовавшие организмы – не слишком специализированными.
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