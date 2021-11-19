Физики из США открыли новый тип взаимодействий между светом и атомами

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Ученые из США установили, что при охлаждении до сверхнизких температур атомы начинают слабее рассеивать свет, что связано с существованием ранее неизвестных проявлений квантовой физики во взаимодействиях атомов и частиц света. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института.
"Нам удалось открыть ранее неизвестное проявление принципа запрета Паули, которое в данном случае мешает атомам нормально рассеивать свет", – отметил профессор MIT Вольфганг Кеттерле.
По его словам, ученые не зафиксировали данный феномен в прошлом, так как они не могли создать столь холодное и плотное облако атомов.
Специалисты выяснили, что принцип запрета Паули действует не только на электроны, но и на более крупные структуры. Это им удалось установить во время экспериментов с новой холодильной установкой, которая была недавно разработана в MIT для охлаждения молекул и атомов до рекордно малых температур.
Замеры показали, что атомы стронция-87 перестали нормально рассеивать свет. Для фотонов они стали почти полностью прозрачными.
"Рассеивание света является большой проблемой при разработке квантовых компьютеров, так как подобным образом информация буквально сбегает от нас. Мы открыли возможный способ предотвращения подобных утечек, что значительно расширило наш инструментарий для управления поведением объектов микромира", – пояснил специалист.
Ранее ученые из США выяснили, что в ходе щелчка пальцами человеческое тело производит наибольшее известное ускорение.
Исследователи из Технологического института Джорджии решили провести такое исследование после просмотра фильма "Мстители: Война бесконечности". Ученые хотели выяснить, возможно ли щелкнуть пальцами в металлической перчатке, как это делает Танос.
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