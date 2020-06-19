Ученые узнали происхождение "мяча" из Антарктиды

Ископаемое в форме спущенного мяча, найденное в 2011 году в Антарктиде, оказалось яйцом, сообщает газета "Известия".

Для идентификации существа, отложившего яйцо, специалисты сопоставили пропорции тел 259 живых рептилий с размером их яиц. Проанализировав каталог вымерших животных, они выяснили, что оно было отложено древней морской рептилией мозазавром.

При изучении с помощью микроскопа исследователи обнаружили несколько слоев мембраны. Они подтвердили, что это было именно яйцо с мягкой скорлупой, возраст ископаемого – около 66 миллионов лет. Теперь под сомнением господствующий в науке тезис о том, что такие существа, как мозазавр, не откладывали яйца.

В 2019 году мальчик увидел в овраге города Хэюань на юге Китая 11 окаменелых яиц динозавра возрастом порядка 66 миллионов лет. Каждое яйцо – около 9 сантиметров в диаметре.

В том же году японские палеонтологи обнаружили почти полный окаменевший скелет древнего динозавра, который относится к новому, ранее не описанному виду. Его останки оказались в морских отложениях возрастом 72 миллиона лет на острове Хоккайдо.

Ученые считают, что останки принадлежали взрослой особи, которая умерла в возрасте примерно девяти лет. При жизни существо достигало восьми метров в длину, в нем было более 5,3 тонны живого веса. Предполагается, что тело упало в море, опустилось на морское дно и на миллионы лет "законсервировалось" в донном осадке.