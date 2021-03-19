Спутниковые снимки Сибири озадачили NASA

Фото: NASA

Спутник NASA Landsat 8 запечатлел с орбиты Земли реку Марху в арктической части Сибири, и ее берега оказались расчерчены причудливыми узорами и спиралеобразными линиями. Этот необычный феномен привлек внимание исследователей. Об этом сообщает РИА Новости.

Впервые американские ученые обратили внимание на загадочные линии вдоль берегов реки в феврале. На снимках, опубликованных Обсерваторией Земли NASA, отчетливо видны узкие контрастные петли, которые спускаются от вершин холмов по склонам к руслу Мархи. У самых берегов реки линии становятся менее различимыми.

Это вызвало интерес специалистов, и они изучили архив снимков данной местности с 2013 года. Оказалось, что узоры видоизменяются со сменой времен года, становясь более заметными зимой.

Некоторые специалисты объяснили данный феномен возникновением так называемых узорчатых почв из-за вечной мерзлоты – постоянно промерзший слой грунта в этих районах достигает 1,5 километра в глубину, но частичное сезонное оттаивание и замерзание его верхних слоев формирует волнообразный рельеф. Однако, по словам ученых NASA, узорчатые почвы не образуют настолько крупные спирали и выглядят по-другому.

Как полагает сотрудник Геологической службы США Томас Крэффорд, узоры на берегах сибирской реки могли сформироваться под воздействием эрозии почвы. По его словам, линии на спутниковых снимках – это не что иное, как рисунок осадочных пород.

По мнению заместителя директора по науке Института земной коры РАН, доктора геолого-минералогических наук Алексея Иванова, ни процессы эрозии, ни влияние вечной мерзлоты не имеют никакого отношения к формированию загадочных узоров. По его словам, самым правдоподобным объяснением возникновения подобных линий является вулканическая активность, которая наблюдалась в этой части Сибири миллионы лет назад

"В этой части Сибири 250 миллионов лет назад часто извергались так называемые щитовые вулканы. Лава растекалась очень далеко, поток за потоком. Со временем из-за выветривания сформировался такой ступенчатый рельеф. В геологии это называют траппами – от шведского слова со значением "лестница". Каждая полоса на снимке – граница одного или нескольких лавовых потоков", – пояснил Иванов.

Ранее ученые из Америки рассказали, что большая часть воды, ранее покрывавшая поверхность Марса, не улетучилась в космос. Она находится в минералах, которые составляют горные породы планеты. Исследователи пояснили, что при взаимодействии воды с горными породами происходит их выветривание, то есть они накапливают воду.