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Наука

18 июля, 10:52

СМИ: родители смогут выбирать внешность ребенка до его рождения

наука медицина

Фото: depositphotos/capifrutta

Ученые разработали технологию, с помощью которой можно редактировать гены, внося изменения в молекулу ДНК человеческого эмбриона.

Раньше специалисты использовали эту технологию, чтобы лечить наследственные заболевания в тяжелых формах. Ученые считают, что вмешательство в гены вполне возможно и в косметических целях. По мнению специалистов, это поможет ребенку стать более успешным, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечают ученые, любые вмешательства в генетический материал человеческих эмбрионов должны строго регулироваться Управлением по фертилизации и эмбриологии человека.

При этом все лица должны быть под строгим контролем специалистов из-за возможного проявления побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что американские ученые разработали генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма. Исследователям впервые удалось поменять структуру одного из "генов аутизма" и добиться исчезновения некоторых его симптомов.

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