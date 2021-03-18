Ученые из Сингапура разработали устройство для общения с растениями

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Сингапурские инженеры разработали устройство, позволяющее передавать растениям сигналы и заставлять их выполнять простые команды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Для эксперимента выбрали венерину мухоловку. К поверхности с ворсинками прикрепили электрод, с помощью которого растению передавался сигнал закрывать листья. Все команды передавали с помощью смартфона.

Ученые отметили, что для передачи сигналов важен плотный контакт электродов с поверхностью растений.

Исследования планируется продолжить, так как в будущем они позволят перейти к проектированию технологических систем на основе растений.

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