Ученые связали слабоумие с чрезмерным употреблением соли

18 января, 21:52
Фото: ТАСС/YAY/Paul Hakimata
К слабоумию и инфаркту может привести чрезмерное употребление соли. К такому выводу пришел ученый Джузеппе Фарако из Корнеллского университета в США, сообщает "Мир 24".
Как показали опыты на мышах, через несколько недель употребления еды с повышенным содержанием соли, у грызунов снизился приток крови к головному мозгу и начались проблемы с памятью и реакцией.
Оказалось, что соль заставляет определенные типы иммунных телец активно размножаться в тонком кишечнике, блокируя выработку молекул моноокиси азота – одного из веществ, ответственных за сужение и расширение сосудов, а также процессы старения.
Восстановить количество данных молекул в организме можно с помощью аргинина – аминокислоты, из которой организм производит моноокись азота.
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