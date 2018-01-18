Ученые связали слабоумие с чрезмерным употреблением соли

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К слабоумию и инфаркту может привести чрезмерное употребление соли. К такому выводу пришел ученый Джузеппе Фарако из Корнеллского университета в США, сообщает "Мир 24".

Как показали опыты на мышах, через несколько недель употребления еды с повышенным содержанием соли, у грызунов снизился приток крови к головному мозгу и начались проблемы с памятью и реакцией.

Оказалось, что соль заставляет определенные типы иммунных телец активно размножаться в тонком кишечнике, блокируя выработку молекул моноокиси азота – одного из веществ, ответственных за сужение и расширение сосудов, а также процессы старения.

Восстановить количество данных молекул в организме можно с помощью аргинина – аминокислоты, из которой организм производит моноокись азота.