Ученые рассказали о влиянии стиля музыки на мозг

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Ученые узнали, как стиль музыки влияет на работу мозга исполнителя.
Нейробиологи провели эксперимент, в котором приняли участие 30 пианистов. Половина из них исполняли джаз, другие – классическую музыку, сообщают "Аргументы недели".
Исследователи показали участникам видео, на котором была изображена рука музыканта, исполняющего композиции разной длины. Испытуемые должны были повторить движение руки на клавиатуре. В это время активность их мозга измерялась на электроэнцефалографе.
Оказалось, что любители классики уделяли больше внимания расстановке пальцев и технике игры, тогда как джазовые исполнители сосредотачивались на выборе клавиш. Их мозг более гибкий, способный быстро приспосабливаться. Эту особенность связывают с тем, что джазовые музыканты часто импровизируют во время игры.
Ранее ученые из Гарвардского университета выяснили, какой механизм отвечает за креативность человеческого мышления.
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