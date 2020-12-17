Ученые рассказали о раннем признаке деменции

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Ученые из Кембриджского университета выяснили, что одним из симптомов деменции является апатия, определяемая как отсутствие интереса или мотивации. Она может начаться в 40+ лет – за десятилетия до появления других симптомов, сообщает "Мир 24".

Исследователи полагают, что обнаружение раннего предупреждающего симптома позволит диагностировать болезнь раньше и провести превентивное лечение.

Участие в исследовании приняли 304 здоровых человека с дефектным геном, вызывающим лобно-височную деменцию, и 296 их родственников, имеющих нормальные гены. Сканирование мозга показало, что у людей с лобно-височной деменцией это вызвано сокращением частей в передней части мозга – и чем сильнее сокращение, тем глубже апатия.

Ученые пояснили, что сокращения мозга в областях, поддерживающих мотивацию и инициативу, происходят за много лет до ожидаемого появления симптомов деменции. Люди с генетическими мутациями имели более выраженное состояние апатии. Это ускорялось по мере приближения к предполагаемому возрасту появления симптомов.

Ранее ученые предупредили, что делирий, который иногда встречается у госпитализированных пациентов с COVID-19, может спровоцировать рост заболеваемости деменцией во всем мире.