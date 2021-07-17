Для молодых ученых продлили сроки подачи заявок на премию правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для молодых ученых до 17 сентября продлили сроки подачи заявок на премию правительства Москвы.
Премия присуждается в 22 номинациях молодым специалистам за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение новых технологий и материалов, полезных экономике и социальной сфере города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Подать заявку могут российские ученые из московских организаций: аспиранты, научные работники, ведущие исследования специалисты, кандидаты наук не старше 36 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет включительно", – говорится в материале.
Для того чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте премии и заполнить профиль в личном кабинете.
Ранее сообщалось, что участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на получение финансовой поддержки до 30 июля 2021 года.
Рассчитывать на финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера, которые вместе создают масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки. Грант для межотраслевых кластеров ввели в 2021 году. Требования предусматривают работу над проектом консорциумов, в состав которых входят от двух до пяти участников МИК.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: