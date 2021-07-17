Для молодых ученых продлили сроки подачи заявок на премию правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для молодых ученых до 17 сентября продлили сроки подачи заявок на премию правительства Москвы.

Премия присуждается в 22 номинациях молодым специалистам за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение новых технологий и материалов, полезных экономике и социальной сфере города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Подать заявку могут российские ученые из московских организаций: аспиранты, научные работники, ведущие исследования специалисты, кандидаты наук не старше 36 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет включительно", – говорится в материале.

Для того чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте премии и заполнить профиль в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на получение финансовой поддержки до 30 июля 2021 года.

Рассчитывать на финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера, которые вместе создают масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки. Грант для межотраслевых кластеров ввели в 2021 году. Требования предусматривают работу над проектом консорциумов, в состав которых входят от двух до пяти участников МИК.

