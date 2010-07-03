Москвичи смогут увидеть тесное сближение Марса и Меркурия 18 июня

Москвичи смогут наблюдать сближение Марса и Меркурия вечером во вторник, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Как рассказали астрономы, тесное сближение двух планет произойдет 18 июня в созвездии Близнецы. Марс и Меркурий ненадолго окажутся всего в 13 угловых минутах друг от друга. Столь близкий тандем можно будет наблюдать в течение часа – с 21:30 до 22:30 по московскому времени, предупредили сотрудники планетария. Они добавили, что после 23:00 обе планеты скроются за горизонтом.
По словам специалистов, сближением в астрономии называют видимое прохождение одного небесного объекта, например, планеты или звезды, вблизи другого на небесной сфере. При этом угловое расстояние между ними составляет менее шести–семи градусов.
Как уточнили в пресс-службе планетария, две ярких звезды созвездия Близнецы – Кастор и Поллукс – будут хорошим ориентиром для поиска сблизившихся планет. Любителям астрономии посоветовали в закатных лучах Солнца, примерно в 21:15, отыскать Меркурий и Марс под звездами Кастор и Поллукс – низко над северо-западным горизонтом.
Ранее астрономы обнаружили в созвездии Кассиопеи необычную "углеродную" звезду, которая скоро взорвется и превратится в пульсар. По подсчетам ученых, звезда возникла несколько десятков тысяч лет назад после слияния двух белых карликов.
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