Умер один из ведущих российских ученых в области ядерной энергетики

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Умер один из ведущих отечественных ученых в области ядерной энергетики Евгений Муравьев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "Прорыв", где он был главным научным сотрудником.

Ученый скончался в Москве в возрасте 83 лет.

Евгений Муравьев занимался разработкой инновационных технологий и системными изучениями в сфере ядерной энергетики, в частности космических энергоустановок, термоядерных реакторов и других систем. Также он участвовал в международном проекте ИТЭР по созданию экспериментального термоядерного реактора на стадии разработки технического проекта.

Среди достижений ученого присутствуют и научные труды, над которыми он работал в качестве автора и соавтора. Отмечается, что всего их насчитывается более 90 как в российских, так и зарубежных изданиях.