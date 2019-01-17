Роскосмос заявил о возможном завершении работы со "Спектром-Р"

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Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р". Если аппарат так и не выйдет на связь в следующий раз, то его работа будет завершена, сообщается на сайте Роскосмоса.

Днем ранее ученые применили тонкую настройку сигнала, чтобы установить связь, однако их попытки не увенчались успехом. Среди возможных причин неудачи – температурные перепады, радиация, накопление электростатического заряда. Аппарат должен был оказаться в видимости станций управления Уссурийск и Медвежьи Озера.

Следующий сеанс связи запланирован на 21 января. "Если установить связь по командной линии управления не удастся, будет установленным порядком рассмотрен вопрос о завершении работы с КА "Спектр-Р", – говорится в сообщении.

О проблемах с аппаратом стало известно 11 января. Сейчас он не передает на Землю научные данные, однако сохраняет орбиту и другие основные параметры. Предполагается, что на "Спектре-Р" вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для прием команд управления от наземных станций.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что не рассматривают ситуацию как форс-мажор. Отмечается, что гарантийный срок работы аппарата уже истек. Он был запущен в 2011 году, а ожидаемое время его работы было пять лет. Госкорпорация совместно с РАН продолжит работу над созданием новых аппаратов серии "Спектр" для изучения космического пространства.