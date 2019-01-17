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16:48

Россия и Испания проведут перекрестный год научных партнерств

наука

16:48

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Россия и Испания намерены укреплять партнерство в сфере науки и планируют провести перекрестный год по развитию двусторонних связей в данном направлении.

"Попытаемся, чтобы он начался в 2019. Мы хотим расширять связи. Несколько лет назад был двусторонний год туризма. Теперь проведем год образования, высшего образования и науки", – цитирует РИА Новости испанского министра науки Педро Дуке.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал распоряжение о проведении перекрестного года Вьетнама в России и России во Вьетнаме. Цель – укрепить отношения между странами. В 2018 году проходил перекрестный год России и Японии.

Нынешний год также объявлен "перекрестным" годом культуры и туризма Россия – Турция.

наука

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