Засекреченный рапорт Жукова впервые представили в Москве

Рапорт Жукова об освобождении Польши от гитлеровских войск в 1945 году впервые представили на заседании рабочей группы Российского исторического общества.
Рассекреченный рапорт маршала Георгия Жукова адресован Государственному комитету обороны под руководством Иосифа Сталина. Уникальный исторический документ датируется 29 января 1945 года.
Как сказано в рапорте, за 17 дней боев войска прошли до 400 километров. "Вся западная часть Польши в полосе 1-го Белорусского фронта очищена от противника, а польское население, пять с половиной лет угнетавшееся немцами, освобождено", – приводит цитату из документа РИА Новости.
Жуков сообщает, что из-за быстрого продвижения советских войск гитлеровцы не смогли "разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги". Это также не позволило им "угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие", подчеркивает маршал. По его словам, в освобожденных Лодзи, Радоме, Томашуве, Быдгоще и многих других городах Польши удалось сохранить все действующие промышленные предприятия с оборудованием и запасами сырья.
Кроме того, в рапорте говорится о плачевном состоянии Варшавы, которую немцы превратили в руины. В частности, Жуков пишет об уничтоженных предприятиях, взорванных или сожженных домах. "Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв", – с горечью констатирует он.
Польша находилась в оккупации с сентября 1939-го по февраль 1945 года. За это время погибли примерно шесть миллионов жителей страны, то есть около 20% всего населения. Красная Армия освободила Польшу в ходе Висло-Одерской операции. Она завершилась к началу февраля 1945 года.
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