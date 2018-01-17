Ученые раскрыли родословную двух древнеегипетских мумий по ДНК

17 января, 22:54
Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
Ученые из Манчестера раскрыли родословную двух древнеегипетских мумий, восстановив их полную митохондриальную ДНК. Для этого специалисты вырезали небольшие фрагменты костной ткани из зубов, извлекли из них обрывки генома и размножили их, говорится говорится в статье, опубликованной в журнале JAS: Reports.
Анализ позволил установить, что братья Хнум-нахт и Нахт-анх, чьи мумии были найдены в 1907 году, являются единоутробными. Таким образом, был опровергнуты предположения многих ученных, которые считали братьев названными.
Эти гипотезы возникли из-за того, что скелеты мумий были мало в чем похожи друг на друга. К тому же один из братьев, предположительно, на 20 лет старше второго.
При этом анализ образцов другой части генома – "мужской" Y-хромосомы, которая передается от отца к сыновьям, показал, что обладатели мумий могли быть потомками разных отцов. Впрочем, полностью восстановить структуру Y-хромосомы так и не удалось.
По мнению ученных, исходя из полученных данных, возможны два варианта их родства – они могут быть как единоутробными, так и двоюродными братьями по материнской линии.
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