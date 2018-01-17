Крупнейшую в мире затопленную пещеру нашли в Мексике

17 января, 12:40
Фото: ТАСС/PA images/Graham Hughes
Исследователи обнаружили в районе мексиканского штата Кинтана-Роо крупнейшую в мире затопленную пещеру, передает РИА Новости. Протяженность пещеры составляет 347 километров.
10 января исследователи сумели связать две крупные затопленные пещерные системы – Сак-Актун и Дос Охос, расположенные на севере полуострова Юкатан в окрестностях города Тулум. Ранее рекорд принадлежал подводной пещере Окс-Бель-Ха к югу от Тулума. Ее протяженность составляет 270 километров.
Согласно нормам спелеологии, когда две пещерные системы соединяются, более крупная из них поглощает более мелкую, при этом название последней исчезает. Теперь ученые намерены найти соединение пещеры Сак-Актун с тремя другими пещерами, расположенными поблизости.
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