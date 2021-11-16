Центр имени Гамалеи располагает образцами почти всех опасных штаммов коронавируса – ученый

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В распоряжении Центра имени Гамалеи имеются образцы практически всех потенциально опасных разновидностей коронавируса, появившихся на территории России, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что на базе центра была создана государственная коллекция вирусов, которая постоянно пополняется новыми вариантами различных инфекций. По словам ученого, эта база позволяет отслеживать изменения, которые происходят в генетике вирусов.
"Мы можем работать с коронавирусом и в том числе можем пополнять свою коллекцию за счет коллекционных штаммов, привозимых из других стран. И мы этим, собственно, занимаемся. Сейчас у нас есть фактически полная коллекция всех вариантов, вызывающих опасения, и появляющиеся новые варианты в России, которые вызывают опасения", – сказал Гущин.
По его словам, в настоящее время наиболее распространенным штаммом коронавируса является "Дельта", а также его подвиды.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина сообщила, что штамм коронавируса "Дельта" отличается от других высокой поражающей способностью. По ее словам, она превышает заразность "уханьского" штамма в 2–2,5 раза. Также Драпкина отметила, что при заражении "Дельтой" заболевание протекает более стремительно с высокой вероятностью осложнений.
Инфекционист рассказал, что "Дельта"-штамм может ускользать от антител
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