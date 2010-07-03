Рогозин назвал сроки старта испытаний модуля "Наука" для МКС

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Предполетные испытания российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" начнутся в августе текущего года. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter.

Перед началом испытаний модуль привезут из Центра Хруничева в РКК "Энергия". По словам Рогозина, решение приняли на совещании в Королеве с участием генконструкторов. Запустить аппарат к МКС собираются в середине 2020 года.

В 2013 году в ходе комплексных испытаний модуля в его топливных магистралях обнаружили металлическую стружку. "Науку" вернули в Центр Хруничева для ремонта. Предполагалось, что после ремонта модуль отправят на Байконур.

Ранее корабль "Союз МС-12" с россиянином Алексеем Овчининым и американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук пристыковался к Международной космической станции.Полет проходил по короткой шестичасовой схеме.