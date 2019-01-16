Ученые воссоздали первичную материю Вселенной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские и финские физики обнаружили необычные квантовые структуры внутри сверхтекучего жидкого гелия-3 – самой холодной жидкости на Земле. По своим свойствам они напоминают первичную материю Вселенной, говорится в журнале Nature Communications.

По словам одного из исследователей, изначально предполагалось, что эти структуры пропадут после того, как жидкость сделают еще более холодной. Оказалось, что если охладить гелий до половины милликельвина, они выживают и превращаются в нетопологическую стену.

В начале своего существования Вселенная была заполнена жидкостью из различных субатомных частиц, взаимодействовавших друг с другом на квантовом уровне. Эта первичная материя мироздания, так называемая кварково-глюонная плазма, сейчас не существует. Объясняется это тем, что в момент Большого взрыва в природе существовали гигантские температуры и энергии, которых сейчас нет.

Около десяти лет назад физики выяснили, что такие условия можно воспроизвести, если сталкивать достаточно тяжелые ионы друг с другом при помощи мощных ускорителей частиц. Причем они были уверены, что другим способом "квагму" получить или изучить невозможно.

Теперь же ученым из университета Аалто и Института теоретической физики РАН в Москве удалось выяснить, что аналоги первичной материи Вселенной можно получить не нагревая, а охлаждая исходный материал.

Во время исследования гелий-3 по мере дальнейшего охлаждения несколько раз переживал фазовые переходы – он резко менял свою структуру и свойства, поскольку характер взаимодействия между его атомами менялся из-за падения температуры.

К удивлению физиков, полуквантовые воронки не исчезли, а стали частью нового типа структур, которые ученые назвали "нетопологическими стенами". Они представляют собой воображаемые линии, разбивающие жидкий гелий на несколько зон с разными магнитными свойствами. Такие квантовые стены, по мнению ученых, могли существовать в первичной материи Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва.