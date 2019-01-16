Ученые воссоздали первичную материю Вселенной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские и финские физики обнаружили необычные квантовые структуры внутри сверхтекучего жидкого гелия-3 – самой холодной жидкости на Земле. По своим свойствам они напоминают первичную материю Вселенной, говорится в журнале Nature Communications.
По словам одного из исследователей, изначально предполагалось, что эти структуры пропадут после того, как жидкость сделают еще более холодной. Оказалось, что если охладить гелий до половины милликельвина, они выживают и превращаются в нетопологическую стену.
В начале своего существования Вселенная была заполнена жидкостью из различных субатомных частиц, взаимодействовавших друг с другом на квантовом уровне. Эта первичная материя мироздания, так называемая кварково-глюонная плазма, сейчас не существует. Объясняется это тем, что в момент Большого взрыва в природе существовали гигантские температуры и энергии, которых сейчас нет.
Около десяти лет назад физики выяснили, что такие условия можно воспроизвести, если сталкивать достаточно тяжелые ионы друг с другом при помощи мощных ускорителей частиц. Причем они были уверены, что другим способом "квагму" получить или изучить невозможно.
Теперь же ученым из университета Аалто и Института теоретической физики РАН в Москве удалось выяснить, что аналоги первичной материи Вселенной можно получить не нагревая, а охлаждая исходный материал.
Во время исследования гелий-3 по мере дальнейшего охлаждения несколько раз переживал фазовые переходы – он резко менял свою структуру и свойства, поскольку характер взаимодействия между его атомами менялся из-за падения температуры.
К удивлению физиков, полуквантовые воронки не исчезли, а стали частью нового типа структур, которые ученые назвали "нетопологическими стенами". Они представляют собой воображаемые линии, разбивающие жидкий гелий на несколько зон с разными магнитными свойствами. Такие квантовые стены, по мнению ученых, могли существовать в первичной материи Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.