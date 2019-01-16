Беспокойный магнитный полюс повергает ученых в ужас

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Физики и географы заявили, что Северный магнитный полюс Земли постоянно меняет свое положение, блуждая между Сибирью и канадской Арктикой. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты пояснили, что такое явление может сказываться на работе некоторых процессов в этих регионах. Например, колебания полюса влияют на работу вооружения, электроники, систем GPS и ГЛОНАСС.

Также ученые поясняют, что процессы, которые зарождаются в ядре Земли, мешают быстро составлять точную магнитную модель мира. Эти изменения происходят чересчур быстро, поэтому исследователи просто не успевают вовремя исправлять навигационные ошибки.

Ранее сообщалось, что ученые смогли впервые в истории освоения космического пространства изучить поверхность Титана – одного из самых загадочных и труднодоступных спутников Сатурна.