Ученые создали вакцину от болезни Альцгеймера

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Вакцину от болезни Альцгеймера разработали специалисты словацкой биотехнологической компании Axon Neuroscience. Препарат способен замедлять ухудшение когнитивных функций, передает "Газета.ру".

В исследованиях были задействованы 193 пациента, страдающие данным заболеванием в легкой форме. 117 из них в течение года получали вакцину AADvac1 (всего 11 доз), остальные – плацебо. В результате выяснилось, что препарат замедляет накопление тонкого пептидного нейрофиламента, белка, связанного с более быстрым ухудшением когнитивных функций.

При этом сильных различий в тестах на когнитивные функции у обеих групп выявлено не было.

Ученые отметили, что во время испытаний важно было понять, безопасна ли вакцина. В этом плане препарат себя оправдал. Более масштабные исследования с большим количеством людей запланированы на 2022 год.

Ранее стало известно, что болезнь Альцгеймера и другие виды деменции серьезно осложняют течение COVID-19.

