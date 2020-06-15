Музыка Моцарта облегчила состояние больных эпилепсией

Фото: depositphotos/dp3010
Ученые из Института мозга Крембила в Западной больнице Торонто нашли новый способ бороться с эпилептическими приступами, сообщает "Мир 24". Они предлагают лечить людей произведениями Вольфганга Амадея Моцарта.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого пациентов с эпилепсией разделили на две группы. Одной ежедневно ставили "Сонату для двух фортепиано в ре мажоре № 448" Моцарта, другой – произведение другого композитора, похожее по темпу и ритму.
Участники эксперимента описывали свое состояние в дневнике. Также им регулярно выдавали лекарства. Сперва ученые считали, что разницы в состоянии пациентов из обеих групп не будет, однако после нескольких месяцев опытов они пришли к другому выводу: оказалось, что у слушателей Моцарта припадков случалось меньше в среднем в 1,5–1,6 раза.
Теперь специалисты уверены, что ежедневное прослушивание Моцарта можно рассматривать как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения судорог у эпилептиков.
Ранее ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов.
В Боткинской больнице появилось отделение трансплантации костного мозга
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: