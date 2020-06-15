Музыка Моцарта облегчила состояние больных эпилепсией

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Ученые из Института мозга Крембила в Западной больнице Торонто нашли новый способ бороться с эпилептическими приступами, сообщает "Мир 24". Они предлагают лечить людей произведениями Вольфганга Амадея Моцарта.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого пациентов с эпилепсией разделили на две группы. Одной ежедневно ставили "Сонату для двух фортепиано в ре мажоре № 448" Моцарта, другой – произведение другого композитора, похожее по темпу и ритму.

Участники эксперимента описывали свое состояние в дневнике. Также им регулярно выдавали лекарства. Сперва ученые считали, что разницы в состоянии пациентов из обеих групп не будет, однако после нескольких месяцев опытов они пришли к другому выводу: оказалось, что у слушателей Моцарта припадков случалось меньше в среднем в 1,5–1,6 раза.

Теперь специалисты уверены, что ежедневное прослушивание Моцарта можно рассматривать как дополнительный терапевтический вариант для уменьшения судорог у эпилептиков.

Ранее ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов.