Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Британский лингвист Герард Чешир заявил, что ему удалось ознакомиться с манускриптом Войнича, сообщает журнал Romance Studies.
По словам специалиста, он написан на протороманском языке – предке диалектов этой языковой семьи, на которых сейчас говорят в Португалии, Франции, Испании и других странах. Он объяснил, что этим языком пользовались в Средиземноморье в средние века. Но на нем почти никто не писал, так что язык бесследно исчез.
Лингвист уточнил, что манускрипт не был зашифрован, а был написан на языке разных символов. Британец отметил, что прочитал несколько десятков предложений писания.
Манускрипт Войнича обнаружил польский книготорговец Уилфрид Войнич в 1912 году. Она нашел его среди томов, приобретенных на распродаже в Римской коллегии (академии иезуитов). Большинство исследователей полагают, что это шифровка. Однако некоторые ученые сомневаются в том, что этот текст вообще можно прочесть.
В 2018 году сообщалось, что эта рукопись написана на иврите. Чтобы определить это, профессор Грег Кондрак и аспирант Брэдли Хауэр взяли переведенную на 380 языков "Всеобщую декларацию прав человека" и создали компьютерную программу, распознавшую язык документа с точностью до 97 процентов. Затем в нейросеть ввели данные манускрипта Войнича.
Выяснилось, что автор текста для своего шифра изменил порядок букв в каждом слове, а гласные отбросил. В результате ученые перевели одно предложение, которое звучит как "она дала советы священнику, человеку дома, мне и людям". Удалось расшифровать слова "фермер", "свет", "воздух" и "огонь".
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