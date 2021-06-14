В Японии создали наушники, определяющие уровень алкоголя в крови

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В Японии создали наушники, способные определять уровень алкоголя в крови. Прибор разработали ученые из Токийского медицинского университета, передает журнал Scientific Reports.
Исследователи отмечают, наушники собирают данные из паров этанола, выделяемых кожей ушей, а затем проводят измерения. Если в крови обнаруживается алкоголь, загорается световой индикатор. У него разная яркость, чтобы определить степень концентрации спиртного.
По словам ученых, этот прибор можно использовать не только для измерения уровня алкоголя в крови, но и для диагностики некоторых заболеваний.
Ранее ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова предложили повысить качество автомобильных дорог с помощью вторсырья. Специалистам удалось создать новый прочный материал из отходов для строительства дорожного полотна. По мнению экспертов, разработка также поможет уменьшить вредные выбросы, связанные с производством полимеров, и стабилизировать экологическую обстановку.
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