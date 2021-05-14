Ученый выдвинул новую гипотезу о происхождении снов

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Американский нейробиолог Эрик Хоэл из Университета Тафтса выдвинул гипотезу, согласно которой странности, происходящие в сновидениях, вызваны не сбоями в работе мозга, а механизмом, который позволяет ему обучаться, моделируя ситуация нетипичные для повседневной жизни. Результаты его исследования опубликованы в журнале Patterns.

"Существует невероятное количество теорий о том, почему мы видим сны, но я хотел бы обратить внимание на гипотезу, которая гласит, что именно переживание опыта во сне является причиной сновидений", – отмечает ученый.

Свое предположение он объясняет тем, что во сне регулярно возникают ситуации, постоянно повторяющиеся в жизни. Мозг, создавая сновидения, пытается их собрать и обобщить, таким образом обучаясь. Хоэл также добавил, что на гипотезу его вдохновили методы обучения нейронных сетей.

Он пояснил, что специалисты намеренно вносят сбои и хаос в различные ситуации, чтобы стимулировать искусственный интеллект искать решение в условиях недостатка информации.

Ранее шведские ученые выяснили, как мозг сортирует полученную информацию. Они установили, что во время сна "сжимает" и архивирует все важные данные, а ненужные – подвергает еще большему сжатию. В этом ему помогает протеин Homer1a, который активирует нужные для хранения информации в памяти синапсы.

