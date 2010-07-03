Студентам посоветовали хорошо выспаться

Студентам следует хорошо высыпаться, а не проводить ночи за учебниками накануне экзаменов, сообщил ведущий научный сотрудник, руководитель центра медицины сна Университетской клиники центра МГУ Александр Калинкин на лекции в рамках VI международного форума "Сон-2019".
"Если мы нарушаем сон, если происходит депривация сна, в этом случае зачастую нарушаются процессы памяти. Поэтому, чтобы хорошо подготовиться к экзамену, надо обязательно хорошо высыпаться и все-таки учиться на протяжении всего года", – цитирует Калинкина Агентство "Москва".
По его словам, даже одна ночь депривации, которую студент посвятит изучению учебника, может наоборот ухудшить ситуацию. "Даже ту информацию, которую вы раньше получили, вы можете не воспроизвести во время экзамена", – уточнил научный сотрудник, добавив, что также не стоит слушать обучающие записи во время сна.
Ранее врачи рассказали, что сон меньше пяти часов в сутки на протяжении длительного времени повышает риск развития депрессии, ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Всемирный день сна ежегодно отмечается в пятницу перед днем весеннего равноденствия. В этом году он выпадает на 15 марта.
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