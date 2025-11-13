Длительность магнитной бури на Земле составила уже около 36 часов

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Магнитная буря продолжается на Земле уже около 36 часов. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, она завершится до конца четверга, 13 ноября.

Очень сильная магнитная буря началась в ночь на среду, 12 ноября. Она связана с приходом к Земле плазменного облака. Уровень возмущения к тому моменту достигал G4.7.

Ученые отметили, что развитие магнитной бури отличалось от того, что было спрогнозировано специалистами ранее. Изначально сообщалось, что к Земле должны были приблизиться три газовых облака, выброшенных Солнцем. Предполагалось, что последнее из них будет самым сильным.

На деле третий выброс догнал первые два облака, однако не поглотил их, а смял и разогнал. Из-за этого их скорость и ударная сила были увеличены, а последний выброс утратил свою пробивную способность. В результате этого к Земле подошла протяженная единая магнито-плазменная структура.

Самым сильным стал первый удар, а основное ядро выброса начало проходить с гораздо более низкой скоростью, чем ожидалось – 800–1 000 километров в секунду вместо 1 400.

