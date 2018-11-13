Московский планетарий модернизирует полнокупольную систему звездного зала

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий планирует модернизировать полнокупольную систему большого звездного зала. Сейчас планетарий ищет подрядчика на поставку нового аппаратно-программного комплекса. Информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет изготовить аппаратно-программный комплекс, доставить его, установить, настроить и испытать.

В списке требуемого оборудования – генератор изображений Digistar 6, консоли для доступа и управления системой планетария, оборудование системы автоблендинга и автовыравнивания изображения на куполе, периферийные устройства.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен обеспечить полнокупольное 2D-изображение, изменив ориентацию существующих проекторов без сильного изменения их положения.

Цифровая система планетария должна включать звездное небо, известные кометы и астероиды, планеты и спутники, 3D модели туманностей, экзопланетные системы. На выполнение всех работ предусмотрено 210 календарных дней.

5 ноября Московскому планетарию исполнилось 89 лет со дня открытия. Он был построен в 1927-1929 годах по проекту архитекторов Михаила Барща, Михаила Синявского и инженера Георгия Зундблата.



89 лет Московскому планетарию

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