Ученые разработали установку, позволяющую получать питьевую воду из воздуха

18:53
Фото: mit.edu
Американские и южнокорейские ученые создали прототип установки, позволяющей вырабатывать питьевую воду из воздуха. Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Joule.
Ученые отметили, что три года назад они создали концепцию системы, позволяющей собирать влагу на поверхности адсорбирующего материала при использовании суточных перепадов температур. В качества материала использовались металлоорганические каркасы.
В новой установке же используется цеолит. Он отличается стабильностью, высокой эффективностью и легким доступом. Также в систему добавили этап десорбции и конденсации.
Система работает по следующему принципу: батарея собирает солнечное тепло на поверхности системы, нагревая цеолит. Вода, накопленная за ночь, отдается в виде пара, который конденсируется на медной пластине коллектора (она расположена над вторым слоем цеолита).
При этом выделяется тепло, способствующее высвобождению водяного пара. Полученные капли воды направляются в резервуар. Усовершенствованная система позволяет получать около 0,8 литра воды на квадратный метр в день – это в два раза больше, чем при использовании прошлой версии системы.
Ученые утверждают, что одна такая установка может обеспечить питьевой водой несколько человек в отдаленных засушливых районах при ограниченном доступе к электричеству.
Однако данная система может совершенствоваться и дальше. По словам исследователей, даже сейчас известны материалы, которые могут в пять раз увеличивать адсорбцию по сравнению с цеолитом. При этом большое преимущество данной системы заключается в том, что она вырабатывает воду даже при невысоком уровне влажности.
Ранее ученые открыли новое состояние воды. Они сообщили, что переохлажденная вода является двумя жидкостями в одной. Таким образом, опровергается версия, согласно которой глубоко переохлажденная вода кристаллизуется, прежде чем она уравновешивается.
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