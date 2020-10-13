Ученые разработали установку, позволяющую получать питьевую воду из воздуха

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Американские и южнокорейские ученые создали прототип установки, позволяющей вырабатывать питьевую воду из воздуха. Результаты работы исследователи опубликовали в журнале Joule.

Ученые отметили, что три года назад они создали концепцию системы, позволяющей собирать влагу на поверхности адсорбирующего материала при использовании суточных перепадов температур. В качества материала использовались металлоорганические каркасы.

В новой установке же используется цеолит. Он отличается стабильностью, высокой эффективностью и легким доступом. Также в систему добавили этап десорбции и конденсации.

Система работает по следующему принципу: батарея собирает солнечное тепло на поверхности системы, нагревая цеолит. Вода, накопленная за ночь, отдается в виде пара, который конденсируется на медной пластине коллектора (она расположена над вторым слоем цеолита).

При этом выделяется тепло, способствующее высвобождению водяного пара. Полученные капли воды направляются в резервуар. Усовершенствованная система позволяет получать около 0,8 литра воды на квадратный метр в день – это в два раза больше, чем при использовании прошлой версии системы.

Ученые утверждают, что одна такая установка может обеспечить питьевой водой несколько человек в отдаленных засушливых районах при ограниченном доступе к электричеству.

Однако данная система может совершенствоваться и дальше. По словам исследователей, даже сейчас известны материалы, которые могут в пять раз увеличивать адсорбцию по сравнению с цеолитом. При этом большое преимущество данной системы заключается в том, что она вырабатывает воду даже при невысоком уровне влажности.

Ранее ученые открыли новое состояние воды. Они сообщили, что переохлажденная вода является двумя жидкостями в одной. Таким образом, опровергается версия, согласно которой глубоко переохлажденная вода кристаллизуется, прежде чем она уравновешивается.