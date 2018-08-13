В Якутии обнаружили останки мамонта с мягкими тканями и шерстью

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В Верхоянском районе Якутии обнаружены останки мамонта с мягкими тканями и шерстью, сообщает РИА Новости.

Находку сделали ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского университета Киндай и компании Fuji TV. Скелет мамонта обнаружила русско-японская палеонтологическая экспедиция на "кладбище мамонтов" в местности Юнюген в 220-х километрах вниз по реке Яна.

За день до этого на батагайском термокарстовом котловане ученые нашли полностью сохранившуюся замороженную в вечной мерзлоте тушу жеребенка ископаемой лошади.

Ранее в Крыму закрыли вход в пещеру с найденными остатками мамонтов. Пещеру обнаружили при строительстве федеральной трассы "Таврида". Доступ к ней ограничили для предотвращения несчастных случаев.