Медведев назначил директора Курчатовского института

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Благова директором Курчатовского института на пять лет. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Благов занимал в институте пост первого замдиректора по научной работе. С ноября 2018 года он временно исполнял обязанности главы учреждения вместо освобожденного от должности Дениса Минкина. Он был директором Курчатовского института с ноября 2017 года.
Александр Благов родился в Москве в 1976 году. Он автор более 30 научных работ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год. Награду Благова удостоили за разработку научных основ создания перестраиваемой рентгеновской оптики для нового класса исследовательских приборов.
Ученый – специалист в области рентгеновской оптики и рентгендифракционных методов исследования конденсированного состояния вещества. Его работы стали основой перспективного направления физики – управляемой рентгеновской оптики на основе кристаллов, подвергнутых ультразвуковым колебаниям.
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