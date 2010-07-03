Медведев назначил директора Курчатовского института

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Благова директором Курчатовского института на пять лет. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Благов занимал в институте пост первого замдиректора по научной работе. С ноября 2018 года он временно исполнял обязанности главы учреждения вместо освобожденного от должности Дениса Минкина. Он был директором Курчатовского института с ноября 2017 года.

Александр Благов родился в Москве в 1976 году. Он автор более 30 научных работ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год. Награду Благова удостоили за разработку научных основ создания перестраиваемой рентгеновской оптики для нового класса исследовательских приборов.

Ученый – специалист в области рентгеновской оптики и рентгендифракционных методов исследования конденсированного состояния вещества. Его работы стали основой перспективного направления физики – управляемой рентгеновской оптики на основе кристаллов, подвергнутых ультразвуковым колебаниям.