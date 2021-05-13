Опубликовано неизвестное письмо Эйнштейна о сверхчувствах животных

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Журнал Journal of Comparative Physiology A опубликовал неизвестное письмо Альберта Эйнштейна, в котором он рассуждал о наличии особых чувств у пчел и птиц, которые позволяют им ориентироваться в полете. Кроме того, в своем письме ученый предсказал скорое возникновение в науке новых направлений, основанных на изучении сенсорики животных.
Письмо было написано в 1949 году и адресовано английскому инженеру Глину Дэвису, который занимался разработкой радаров. В 2011 году вдова ученого Джудит Дэвис передала копию в архив Еврейского университета в Иерусалиме, которому Эйнштейн завещал свои письма и записи.
Данный документ исследовали специалисты из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) в Австралии.
Стало известно, что в нем физик размышляет о том, что исследования чувств животных приведут к новым открытиям в науке, а также пишет о своей встрече с австрийским этологом, лауреатом Нобелевской премии Карлом фон Фришем.
Ранее немецкие СМИ опубликовали письма немецкого солдата Вальтера Годеля, который был участником боев под Ленинградом.
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